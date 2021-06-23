Причины внесения Киркорова в перечень опасных лиц не уточняются.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ внесло российского певца Филиппа Киркорова в Перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Как отметили в Министерстве, процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству оно не имеет полномочий самостоятельно решать, кого следует включать в список.

Соответствующий перечень лиц обновлен, с ним можно ознакомиться на официальном сайте Минкульта.

Филипп Киркоров не раз выступал в поддержку российского режима. В частности - поддерживал силовой разгон акций в поддержку Навального и называл Путина "лучшим президентом". Он также поддерживает оккупацию и аннексию Крыма.

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Напомним, ранее в "черный список" СБУ и Минкульта внесли российского рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев). На лето 2021 года у него было запланировано несколько концертов в Украине.

На своей странице в Instagram Моргенштерн заявил, что в Украине "самые бешеные фанаты и сексуальные с**ки". Он также выразил надежду на то, что рано или поздно его концерт все-таки состоится в Украине.

Впоследтвии он подал в Окружной админсуд Киева иск против СБУ.

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Автор: Дмитрий Захаров