Экс-нардепа ранее обвинили в подделке документа о вакцинации, она все отрицает.

Бывший нардеп Надежда Савченко и глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации (фракция "Слуга народа") Михаил Радуцкий поругались во время обсуждения скандала с подделкой первой документа о вакцинации.

Это произошло в прямом эфире телеканала "Украина 24".

В частности, Савченко заявила, что никто не имеет права знать о том, вакцинирована ли она от коронавируса. До этого Радуцкий несколько раз спросил ее об этом. В ответ она также предложила депутату "провести экспертизу и узнать".

"Ни одна экспертиза не покажет, вакцинированы вы или переболели. У вас либо есть антитела, либо их нет", - прокричала Савченко, пообещав Радуцкому встретиться в суде.

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Вопрос, покупала ли Савченко COVID-сертификат, она проигнорировала.

"Надежда показывает всей стране, что можно нарушать законодательство Украины", - заявил Радуцкий.

В итоге Савченко так и не сказала, делала прививки от коронавирус, а также где именно взяла "документ", с которым ее поймали в аэропорту пограничники.

Как сообщал УНИАН, 22 октября Савченко и ее сестру "поймали" в аэропорту "Борисполь" с поддельными сертификатами вакцинации.

По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводят следователи полиции Киевщины. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам, добавили правоохранители.

В тот же день Савченко заявила, что не пользовалась поддельным документом. Также она отметила, что считает постановления правительства по внедрению необходимости предоставления дополнительных документов, кроме паспортов, для прохождения границы, допуска на работу и т. д. неконституционными.

Автор: Виолетта Орлова