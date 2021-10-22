Сама бывшая нардеп общаться с журналистами не захотела.

Сестра бывшего народного депутата Надежды Савченко Вера, которую вместе с ней "поймали" с поддельным COVID-сертификатом, отреагировала на скандал.

На своей странице в Facebook Вера Савченко разместила пост, в котором выдвинула обвинения во всем в адрес власти.

"Украинцы помните: когда власть громко кричит из всех СМИ о Надежде Савченко, значит власть хочет отвлечь вас от своих грехов. Итак, сегодня кто у власти что-то украл. К примеру новый зе-министр экологии", - написала она.

В то же время сама Надежда Савченко на своей странице в Facebook эту тему не комментировала несмотря на многочисленные вопросы в комментариях к другим публикациям.

Также журналисты ТСН попытались получить комментарий от Савченко лично и приехали к ее дому. Там экс-депутат убирала листья, однако комментировать происхождение "документа" не захотела.

Напомним, Савченко и ее сестру "поймали" в аэропорту "Борисполь" с поддельными сертификатами вакцинации.

По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Расследование проводят дознаватели полиции Киевщины. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам.

Автор: Виолетта Орлова