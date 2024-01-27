Ее работу должно организовать правительство вместе с Офисом президента и областными государственными администрациями.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине". Ее задача будет заключаться в создании условия для постоянной коммуникации и координировать взаимодействие государственных органов с предпринимателями.

Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении 26 января. Соответствующий указ также опубликовали на сайте Офиса президента.

По словам Зеленского, на этой платформе будет представлен и малый, и средний, и крупный бизнес из разных регионов Украины, а также инвесторы и релокированные предприятия.

Видео дня

"Все сообщество нашего бизнеса будет представлено на новой платформе", - сказал он.

Ее работу должно организовать правительство вместе с Офисом президента и областными государственными администрациями.

Зеленский также рассказал, что задачей платформы будет налаживание коммуникации между властью и бизнесом. Это, по его словам, она "создаст новую, нормальную историю отношений, в частности, между правоохранителями и предпринимателями".

Кроме того, президент подписал указ о создании Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения, который должен анализировать состояние предпринимательства в Украине и реагировать на выявленные проблемы.

Работа бизнеса в Украине - детали

Документальные внеплановые проверки не предусмотрены планом работы налогового органа. Однако налоговики могут их провести при наличии хотя бы одного из оснований, определенных п. 1 ст. 78 Налогового кодекса, сообщили в Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Штрафы за неиспользование бизнесом кассовых аппаратов в разы превысили довоенный уровень по итогам неполного 2023 года, декабря-ноября. Государственная налоговая служба выписала 29 753 штрафа за нарушения при работе с регистраторами расчетных операций (П/РРО) на 1,65 млрд грн.

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