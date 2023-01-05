Хотя правительство временно отменило проведение электронных аукционов, торги на площадке Prozorro будут происходить, а эксперты говорят, что, благодаря решению Кабмина в тендерах теперь будет участвовать больше поставщиков.

Кабинет министров Украины объявил об отмене электронных аукционов в системе электронных закупок Prozorro, что закреплено постановлением правительства №1495. Предусмотрено, что аукционы отменяются на ближайшие шесть месяцев, а причиной такого решения стали блэкауты в стране. Об этом говорится в новой статье фокуса "Торги без аукционов? Почему отмена электронных аукционов не повлияет на систему публичных закупок".

Такие изменения не станут причиной отмены торгов в целом - отмечают в ГП "Прозорро". "Отказ от аукционов — это временное решение. Даже при отсутствии аукционов в системе Prozorro и дальше будут проводиться конкурентные закупки, позволяющие экономить средства. Система автоматически будет определять наиболее экономичное выгодное предложение на основе цен, которые предоставили поставщики при подаче своего тендерного предложения", — сообщила и. о. директора ГП "Прозорро" Наталья Шимко.

Управляющий партнер Адвокатского объединения "Радзиевский и партнеры" Юрий Радзиевский поясняет: в последнее время с возникновением блэкаутов многие участники торгов не имеют доступа к системе, и когда назначены аукционы, участники просто не могут принимать в них участие из-за отсутствия интернета. "Очевидно, что права таких участников нарушаются. И для решения проблемы инициированы такие изменения. Отменяются аукционы, а победитель торгов будет определяться по самой низкой предложенной цене", - говорит Юрий Радзиевский.

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Заместитель министра экономики Украины Надежда Бегун говорит: в условиях энергетической нестабильности правительство временно, на 6 месяцев, изменил правила проведения торгов, тем самым обеспечив равный доступ к системе публичных закупок Prozorro. И сейчас отменяется только один элемент в процедуре, когда субъекты торгуются, - "аукцион". Однако сама система закупок продолжает работать.

В Министерстве инфраструктуры говорят, что система торгов без аукциона на этом этапе позволяет создать высокую конкуренцию и усилить подготовительный процесс к первому этапу участия в торгах. "По новым правилам, участники должны приходить на торги со взвешенным и высчитанным окончательным ценовым предложением. То есть ценовой фактор остается ключевым при выборе исполнителя", - сообщили в Мининфраструктуры.

Эксперты уверены – приостановка аукционов Prozorro не является "зрадой".

"Все остается прозрачно. И обнародование тендерной документации, и обжалование, и представление предложений, и объявление победителей. Почему именно на этапе аукционов сейчас возникли проблемы? У меня и на работе, и дома генераторы. Но если выключается свет, при переподключении на генераторы интернет начинает работать через 1-3 минуты. А время на изменение цены у участника именно это 2 минуты. И это критично", — говорит эксперт по закупкам Проекта реформы оборонных закупок Нелли Стельмах. Она отметила, что аукционы вернутся, когда наладится ситуация с энергоснабжением.

Экс-гендиректор ГП "Прозорро" Василий Задворный сообщил: на аукционы имеет существенное влияние отключения электроэнергии, ведь по времени аукцион длится 10-15 минут. Поэтому теперь, когда аукционов нет, участники будут иметь существенно больше времени на отправку предложений.

Следовательно, система публичных закупок Prozorro после принятия правительством постановления об отмене электронных аукционов продолжает функционировать, заказчики объявляют тендеры, а участники подают свои ценовые предложения, и победитель определяется по самому низкому ценовому предложению. Эксперты уверены – такой подход не только позволит участвовать в торгах как можно большему количеству поставщиков, что будет способствовать росту конкуренции, но и положительно влиять на вопросы экономии средств заказчиков.

Напомним, из-за постоянных обстрелов со стороны РФ объектов энергетической инфраструктуры не все участники торгов в системе электронных закупок Prozorro имеют возможность участвовать в электронных аукционах. В связи с этим Кабинет Министров Украины временно изменил правила проведения торгов.