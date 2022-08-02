Эта статистика не ровняется числу беженцев.

После полномасштабного вторжения России в нашу страну украинцы пересекли государственную границу более 10 миллионов раз. Однако эта статистика не равняется количеству беженцев.

Соответствующей информацией поделилось Агентство Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

Согласно свежим данным, с момента начала полномасштабной войны было зафиксировано 10 107 957 пересечений границы Украины с другими странами. В это число, вероятнее всего, не входит принудительная депортация граждан на территорию России или Беларуси.

Напомним, в середине июня Институт демографии и социальных исследований поделился статистикой касательно беженцев. Согласно этим данным, с первого дня полномасштабного вторжения и до 10 июня Украину покинули 4,8 млн человек. За аналогичный период в страну вернулись 2 млн граждан. При этом в ООН утверждают, что количество украинских беженцев достигло 6,5 млн.

В середине июля Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев опубликовало опрос среди граждан нашей страны, которые находятся за границей. Результаты показали, что две трети респондентов пока не планируют возвращаться в Украину.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: