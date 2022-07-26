Основной мотив - уменьшить темпы сжигания валютных резервов, что происходит из-за операций держателей украинских карт в гривне в других странах.

21 июля НБУ не только существенно повысил официальный курс доллара, но и усилил ряд ограничений на операции с гривневыми карточками за рубежом. Прежде всего новые лимиты направлены против спекулянтов и "карточных туристов", но это также несколько усложняет жизнь волонтерам и украинским переселенцам.

Об этом пишет Forbes.

Ограничение Нацбанка на расчеты за рубежом ограничит возможности "одиночных" волонтеров, которые закупают милитари-товары за границей, просто оплачивая их гривневыми карточками, как физические лица.

НБУ еще в первые недели войны пытался найти баланс между интересами волонтерского движения и борьбой с оттоком валюты из Украины под различными, в том числе благотворительными предлогами. В апреле регулятор разрешил физлицам, которые занимаются волонтерской деятельностью, покупать за инвалюту товары оборонного назначения за рубежом в пределах ежемесячного лимита в размере 400 000 грн.

Такая схема оплаты является сложнее, чем обычный карточный платеж, ведь для этого нужно сделать SWIFT-перевод по реквизитам продавца, а также прикрепить инвойс или счет-фактуру – документ, который подтверждает сделку в отношении определенного типа товаров.

Альтернатива-создать юрлицо, благотворительный фонд или по крайней мере стать физлицом-предпринимателем. Но далеко не каждый иностранный продавец готов быстро предоставить украинскому контрагенту инвойс и резервировать товар и ждать когда поступит платеж, одна из причин – не слишком большие суммы сделок, особенно когда речь идет о волонтерах-физлиц.

Во-вторых, еще до введения последних жестких ограничений на трансграничные операции, волонтеры нередко сталкивались с проблемами на уровне банков, которые продолжают применять до трансграничных операций довоенные правила финансового мониторинга.

Ограничение на расчеты в 100 000 грн создает украинцам заграницей проблемы с оплатой крупных покупок. Новые ограничения существенно повлияют на жизненный уклад семей украинских бизнесменов, которые находятся за рубежом, считает Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (EBA).

"Например не понятно как теперь оплачивать долгосрочную аренду жилья со всеми залогами", – говорит Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU. Некоторые украинские граждане даже возвращаются в Украину, чтобы без ограничений снять наличные с карт и конвертировать в евровалюту для оплаты долговременной аренды квартиры в большом европейском городе. Украинцы, находящиеся за границей, также могут иметь проблемы с приобретением авиабилетов.

Пострадает и турбизнес, который теперь вынужден больше рассчитываться наличными, говорит Демкив, поскольку ограничение также затрагивает корпоративные банковские карты, которые использовали для бронирования и оплаты авиабилетов или отеля. До установления лимита ограничения на одного контрагента в день в эквиваленте 400 000 грн. "По моему мнению, это значит, что работать и осуществлять бронирование туроператором и турагентам почти невозможно", – рассказал представитель турфирмы, пожелавший сохранить конфиденциальность. Теперь турагенты принимают оплату наличными или же сразу на счет за границу в валюте.

Как сообщал УНИАН, 21 июля Национальный банк повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.

Также НБУ изменил карточные расчеты за рубежом. В частности, регулятор установил ежемесячный лимит на расчеты за рубежом с использованием гривневых платежных карт и ввел еженедельный лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карточек.

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