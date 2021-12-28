Владельцы документов с пометкой смогут управлять только автомобилем с автоматической коробкой передач.

С 29 декабря в украинских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобилях с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.

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В водительских удостоверениях появится отметка в виде кода "78" в графе 12. Она будет свидетельствовать о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач.

"При наличии такой водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии - с любой", - подчеркнули в сервисном центре, отметив, что это - шаг к приведению национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами.

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