Со следующего года именно Министерство здравоохранения будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре, исходя из кадровых потребностей государства.

С 1 января 2022 года будут действовать новые правила прохождения интернатуры.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Мы вводим управляемую систему подготовки врачей-интернов, чтобы Украина в случае наступления кризиса вновь не оказалась без специалистов нужных профессий. Со следующего года именно Министерство здравоохранения будет определять приоритетные специальности для подготовки в интернатуре, исходя из кадровых потребностей государства. Так же мы будем утверждать перечень способных баз стажировки врачей-интернов", - комментирует приказ министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Среди основных изменений, которые будут ждать выпускников высших учебных заведений (ВУЗ): конкурс по рейтингу - будет учитываться средний балл, результаты КРОК-2 и объективного структурированного практического (клинического) экзамена; электронная система соответствующего рейтингового распределения – выпускник ВУЗ самостоятельно будет выбирать желаемую специальность, базу стажировки и заведение высшего образования, где будет проходить подготовку в интернатуре, а также определяет свои приоритеты среди них (возможно определить ТОП-5).

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Отмечается, что теперь именно Минздрав совместно с Национальной службы здоровья Украины и ВУЗ ежегодно будет разрабатывать критерии определения баз стажировки и определять их перечень – будущие врачи будут проходить подготовку в интернатуре только в способных учреждениях здравоохранения, где можно получить современные знания и необходимые практические навыки.

Государственный заказ на подготовку врачей-интернов также будет формировать Минздрав с учетом реальных кадровых потребностей отрасли.

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Автор: Леся Лещенко