В Украине абитуриенты в учреждения высшего образования (УВО) подали почти 1,86 млн заявлений на бакалавриат и более 166,5 тыс. заявлений на магистратуру - это почти на 7% больше, чем в прошлом году. Среди самых популярных специальностей по количеству поданных заявлений - право, менеджмент, филология.
Такие данные обнародовала пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
А самыми популярными университетами среди будущих бакалавров, поступающих на основе полного общего среднего образования, остались:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 53 777 поданных заявлений;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 47 326;
- Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 46 235.
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Самые популярные специальности бакалавриата по количеству поданных заявлений:
- Филология - 76 371;
- Право - 67 720;
- Компьютерные науки - 66 123;
- Менеджмент - 62 227;
- Среднее образование - 44 136;
- Инженерия программного обеспечения - 43 618;
- Журналистика - 43 215;
- Психология - 39 529;
- Экономика - 37 464;
- Маркетинг - 36 080.
Среди будущих магистров на основе степени бакалавра самые популярные УВО:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 11 483 поданные заявления;
- Национальный университет "Львовская политехника" - 7 738;
- Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 7 061.
Наибольшее количество заявлений поступающие в магистратуру подали на такие специальности:
Право - 23 404;
Менеджмент - 11701;
Среднее образование - 9 280;
Филология - 8 528;
Компьютерные науки - 8 511;
Психология - 6 373;
Экономика - 5 845;
Финансы, банковское дело и страхование - 5 624;
Публичное управление и администрирование - 4850;
Компьютерная инженерия - 4 058.
Прием заявлений и документов для поступающих на образовательные степени бакалавра, сквозного магистра и магистра (на основе степени бакалавра) завершено 23 июля.
Как отмечается, обнародование рейтинговых списков в УВО на степени бакалавра и сквозного магистра состоится не позднее 28 июля. А для будущих магистров на основе бакалавра (магистра/специалиста) на места за средства бюджета такие списки будут обнародованы не позднее 2 августа.