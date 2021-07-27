Как отмечается, обнародование рейтинговых списков в УВО на степени бакалавра и магистра состоится не позднее 28 июля.

В Украине абитуриенты в учреждения высшего образования (УВО) подали почти 1,86 млн заявлений на бакалавриат и более 166,5 тыс. заявлений на магистратуру - это почти на 7% больше, чем в прошлом году. Среди самых популярных специальностей по количеству поданных заявлений - право, менеджмент, филология.

Такие данные обнародовала пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

А самыми популярными университетами среди будущих бакалавров, поступающих на основе полного общего среднего образования, остались:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 53 777 поданных заявлений;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 47 326;

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 46 235.

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Самые популярные специальности бакалавриата по количеству поданных заявлений:

Филология - 76 371;

Право - 67 720;

Компьютерные науки - 66 123;

Менеджмент - 62 227;

Среднее образование - 44 136;

Инженерия программного обеспечения - 43 618;

Журналистика - 43 215;

Психология - 39 529;

Экономика - 37 464;

Маркетинг - 36 080.

Среди будущих магистров на основе степени бакалавра самые популярные УВО:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 11 483 поданные заявления;

Национальный университет "Львовская политехника" - 7 738;

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 7 061.

Наибольшее количество заявлений поступающие в магистратуру подали на такие специальности:

Право - 23 404;

Менеджмент - 11701;

Среднее образование - 9 280;

Филология - 8 528;

Компьютерные науки - 8 511;

Психология - 6 373;

Экономика - 5 845;

Финансы, банковское дело и страхование - 5 624;

Публичное управление и администрирование - 4850;

Компьютерная инженерия - 4 058.

Прием заявлений и документов для поступающих на образовательные степени бакалавра, сквозного магистра и магистра (на основе степени бакалавра) завершено 23 июля.

Как отмечается, обнародование рейтинговых списков в УВО на степени бакалавра и сквозного магистра состоится не позднее 28 июля. А для будущих магистров на основе бакалавра (магистра/специалиста) на места за средства бюджета такие списки будут обнародованы не позднее 2 августа.

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Автор: Виктория Гордиенко