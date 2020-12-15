Журналисты программы «Гроші» выясняли, существует ли рынок детского порно в Украине и как уберечь своего ребенка от участия в интимных съемках.
Читайте такжеКонвейер детского порно. Почему Украина заинтересовала империю педофиловВ новом сюжете упоминается история резонансного секс-скандала, связанного с задержанием известного фотографа Александра Ктиторчука. Его обвинили в изнасиловании и развращении несовершеннолетних во время съемок.
По словам психолога Елена Божук, по статистике в Украине каждый пятый ребенок становится жертвой сексуального насилия.
Адвокат Евгения Колько отметила, что детей не учат говорить о насилии по отношению к ним, и дети или не знают, как поделиться с родителями, или дома это какая-то запрещенная тема.
В свою очередь специалист в сфере расследования преступлений против детей Анна Козлова добавила, что это очень сложный процесс – установление контакта с ребенком после совершения подобных преступлений.
Чаще всего, по ее словам, дети становятся жертвами шантажа и манипуляций. Их, например, уверяют, что они могут стать известными актерами, или же запугивают, что отснятое будет опубликовано.
Эксперт по криминалистике и предотвращению киберпреступности Сергей Денисенко шокировал, что во время карантина количество преступлений, связанных с детской порнографией, возросло:
«У нас дешево это, потому что дети идут на любое вознаграждение... или же родители продают своих детей».
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