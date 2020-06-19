В Украину вернутся 14 моряков, которые три года провели в ливийской тюрьме

Состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет ливийской тюрьмы удовлетворительное.

Сегодня, 19 июня, из Ливии в Украину возвращаются 14 украинских моряков судна «Рута», которые три года провели в ливийской тюрьме.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда помощи морякам «Ассоль».

Состояние здоровья украинских моряков после нескольких лет ливийской тюрьмы удовлетворительное.

Специальный авиарейс, который доставит моряков, должен прибыть в Киев около 13:00 19 июня.

Члены экипажа танкера «Рута»:

Николай Шокун, капитан, 04.08.1948 г.р ..

Александр Кирильчук, старший помощник, 13.02.79 г.р.

Владимир Гончаренко, 2-й помощник, 21.04.93 г.р.

Сергей Бондарь, старший механик, 17.09.1958 г.р.

Сергей Филоненко, 2-й механик, 27.12.1985 г.р.

Кирилл Загоруйко, 3-й механик, 15.06.1995 г.р.

Владимир Авдасев, электромеханик, 12.02.1970 г.р.

Андрей Алферов, боцман, 23.07.1969 г.р.

Владимир Дымченко, моторист, 27.07.69 г.р.

Юрий Склифасовский, моторист, 27.04.62 г.р.

Олег Дубовицкий, моторист 17.07.60 г.р.

Сергей Иванов, матрос, 29.09.1985 г.р.

Виктор Фадеев, матрос, 19.01.1985 г.р.

Александр Колесниченко, кок, 21.09.56 г.р.

Это жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

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Напомним, в апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них — танкер «Рута» — было под украинским флагом.

Ливийские власти обвинили экипаж «Руты», 14 украинцев, в незаконной перевозке нефти и отправили их в тюрьму. Следствие закончилось через 8 месяцев после ареста. У моряков не было ни суда, ни приговора, только инкриминируемые статьи.

Согласно международным морским конвенциям, члены экипажа отвечают только за доставку грузов и не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов. За это отвечает владелец груза.

Танкер «Рута» принадлежит Украине и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтовщику «Manchester Shipping SA».

29 апреля 2020 года Апелляционный суд города Триполи принял решение об изменении меры пресечения для членов экипажа танкера «Рута». Несколько дней назад, после уплаты залога, их перевезли в город Мисурата.

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