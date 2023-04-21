Одной из самых ярких балетных партий Ростислава Янчишена была роль солдата, погибающего на войне.

В Одесском национальном академическом театре оперы и балета рассказали подробности о погибшем на фронте артисте балета Ростиславе Янчишене.

Как сообщили в пресс-службе театра, коллектив Одесской оперы узнал о гибели артиста балета под вечер 20 апреля.

В частности, стало известно, что 31-летний Янчишен погиб во время выполнения боевого задания. Отмечается, что более десяти лет он работал в Одесской опере, а в первые дни войны вступил в ряды ВСУ, чтобы героически защищать Украину.

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"Поэтому пуанты артиста сменились на армейские берцы, а музыка любимых спектаклей – на звуки минометной очереди", - говорится в сообщении.

По словам заведующего балетной труппой театра Гарри Севояна, артист был светлым, талантливым, порядочным и интеллигентным человеком.

"Он одним из первых пошел защищать Родину! Не по повестке, не по приказу, а по собственному решению, по зову сердца и осознанию своей патриотической миссии", - сказал Севоян.

Одной из ярких партий погибшего артиста была партия солдата, погибающего на войне, в современном балетном дивертисменте "Держи".

"По страшному приговору судьбы, эта партия оказалась пророческой для артиста. Не можем и не хотим верить в это... всегда будем хранить память о нашем Ростике!" - подчеркнули в пресс-службе.

Гибель Ростислава Янчишена - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 апреля стало известно, что на войне погиб артист балета Одесского национального академического театра оперы и балета Ростислав Янчишен.

По данным председателя Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, Янчишен служил пулеметчиком. Он погиб 19 апреля, за месяц до своего 32 года рождения.

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