В Одесском национальном академическом театре оперы и балета рассказали подробности о погибшем на фронте артисте балета Ростиславе Янчишене.
Как сообщили в пресс-службе театра, коллектив Одесской оперы узнал о гибели артиста балета под вечер 20 апреля.
В частности, стало известно, что 31-летний Янчишен погиб во время выполнения боевого задания. Отмечается, что более десяти лет он работал в Одесской опере, а в первые дни войны вступил в ряды ВСУ, чтобы героически защищать Украину.
"Поэтому пуанты артиста сменились на армейские берцы, а музыка любимых спектаклей – на звуки минометной очереди", - говорится в сообщении.
По словам заведующего балетной труппой театра Гарри Севояна, артист был светлым, талантливым, порядочным и интеллигентным человеком.
"Он одним из первых пошел защищать Родину! Не по повестке, не по приказу, а по собственному решению, по зову сердца и осознанию своей патриотической миссии", - сказал Севоян.
Одной из ярких партий погибшего артиста была партия солдата, погибающего на войне, в современном балетном дивертисменте "Держи".
"По страшному приговору судьбы, эта партия оказалась пророческой для артиста. Не можем и не хотим верить в это... всегда будем хранить память о нашем Ростике!" - подчеркнули в пресс-службе.
Гибель Ростислава Янчишена - что известно
Как сообщал УНИАН, 20 апреля стало известно, что на войне погиб артист балета Одесского национального академического театра оперы и балета Ростислав Янчишен.
По данным председателя Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, Янчишен служил пулеметчиком. Он погиб 19 апреля, за месяц до своего 32 года рождения.