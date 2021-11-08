Картина снята к 30-летию независимости Украины.

Российский телеканал RT показал фильм про Украину. В съемках приняли участие Виктор Ющенко, Валерий Пустовойтенко, Александр Мороз, Ренат Кузьмин, Андрей Деркач, Виктор Суслов и Анатолий Шарий.

Об э том пишет Детектор медиа.

Фильм "Украина – вечное настоящее" к 30-летию независимости Украины создала компания Global 3 Pictures, основателем которой является режиссер и продюсер Игорь Лопатенок. Картина же появилась в сети 24 августа.

В фильме спикеры общались с американкой Симоной Манджанте Пападопулос – супругой политического консультанта в штабе Трампа Джорджа Пападопулоса. Его признали виновным во лжи ФБР по связям и контактам Трампа с представителями Российской Федерации.

Читайте также"Мозгов нет": пропагандисты Кремля забили тревогу из-за новой должности экс-лидера "Правого сектора" Яроша (видео)При этом российский телеканал позиционирует картину как "рассказ о трех десятилетиях независимости Украины, который рассказали американскому режиссеру бывшие украинские чиновники".

При этом Ренат Кузьмин рассказывает об "огромном сходстве Украины и нацистской Германии", Шарий – об "отсутствии независимости Украины", Деркач – о "контроле над Украиной структурами Сороса" и т.д.

В то же время в статьях, которые сопровождал фильм в американских СМИ было указано, что "создатели фильма развенчали наиболее устоявшиеся мифы, которые постоянно использовались политической элитой Украины для манипулирования сознанием избирателей – в том числе, о необоснованных планах членства в НАТО и ЕС, а также о необходимости продажи земли и других вопросов".

Режиссер и продюсер Игорь Лопатенок ранее снял такие картины как "Бойня на Майдане", "Украина в огне" и "Нерассказанная история Украины". Кроме того, он выступил продюсером проекта "Интервью с Путиным" в четырех частях.

Как ранее сообщал УНИАН, популярный российский блогер Илья Варламов, который называет себя оппозиционным к Кремлю, снял пропагандистский фильм об Украине, спровоцировав в сети возмущение со стороны украинцев.

Автор: Анастасия Горбачева