Основной темой сюжета стала Киево-Печерская лавра.

Российские пропагандисты сняли новый сюжет в Киеве, главным объектом которого стала Киево-Печерская лавра.

Сюжет вышел сегодня вечером в эфире канала "Россия 24" в вечернем выпуске новостей.

В нем авторы рассказывают о Лавре, которая якобы нуждается в реставрации. В качестве спикера комментарий дает иеромонах Митрофан, который рассказывает о подрыве святыни немецкими войсками в 1941 году.

Примечательно, что пообщаться с пропагандистами согласился историк, академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко. Информация о нем есть на сайте НАНУ. В сюжете "Россия 24" Толочко пытается рассуждать о "фашистах".

Читайте также"Страшилка" о российских фейках: посольство США поздравило Украину с Хэллоуином и потроллило РФ (видео)"Перед тем, как был взорван собор, немцы выселили из всех окружающих домов жителей. Есть фотография этого взрыва, когда немецкие фотокорреспонденты стоят на Днепровском мосту и направили свои фотокамеры на Успенский собор, фиксируя место взрыва", - заявил историк. Далее в сюжете звучат традиционные пропагандистские тезисы на религиозную тематику.

Реакции руководства НАНУ на участие академика в российском сюжете пока нет.

Как сообщал УНИАН, ранее пропагандистка Скабеева спрогнозировала, как украинцы будут замерзать зимой без угля из РФ.

Автор: Юрий Годован