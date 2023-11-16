Обесточивание произошло на шестом энергоблоке ЗАЭС, в результате чего запустились дизель-генераторы и системы безопасности, которые работали 90 минут.

Некомпетентные действия российских оккупантов привели к частичному блэкауту на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале НАЭК"Энергоатом".

Отмечается, что 14 ноября 2023 года из-за некомпетентности российских захватчиков и работников Росатома на ЗАЭС произошел частичный блэкаут. Произошло обесточивание на шестом энергоблоке ЗАЭС, в результате чего запустились дизель-генераторы и системы безопасности, которые работали 90 минут.

"В это время оккупационное руководство станции выясняло причины обесточивания и решало, что делать с последствиями, к которым привели своими некомпетентными действиями", - информируют в "Энергоатоме".

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Там утверждают, что эти данные подтверждаются информацией инспекторов МАГАТЭ, находящихся на площадке временно оккупированной атомной станции.

"Из-за полного непрофессионализма российских оккупантов на Запорожской АЭС постоянно происходит деградация основного оборудования и все больше опасных случаев его отказов. В то же время пребывание рашистов на крупнейшем атомном объекте Европы угрожает ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что Запорожскую АЭС необходимо немедленно вернуть под полный контроль законного оператора – НАЭК "Энергоатом", потому что только так будет гарантироваться соблюдение ядерной и радиационной безопасности объекта.

Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости

В конце октября российские оккупанты перевели в горячее состояние 4 и 5 энергоблоки на Запорожской АЭС.

"На сегодня на Запорожской АЭС, согласно условиям лицензии, все без исключения 6 энергоблоков должны находиться в холодном состоянии. В то же время в нарушение условий лицензии Госатомрегулирования оккупанты перевели энергоблоки №4 и 5 в горячее состояние, то есть разогрели их до номинальных параметров. Кроме того, оккупанты намерены собрать энергоблок №3 Запорожской АЭС, который сейчас разобран и находится в ремонте. Это очень опасно", - рассказал и. о. председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов раскрыл, какой теракт Россия готовила на ЗАЭС. Он заявил, что оккупанты стремились "осуществить контролируемый выброс радиации". По словам Буданова, кризисный момент удалось пройти, однако угроза на оккупированной Запорожской АЭС все еще сохраняется.

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