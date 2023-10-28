Согласно условиям лицензии, все без исключения 6 энергоблоков ЗАЭС должны находиться в холодном состоянии.

Российские оккупанты перевели в горячее состояние 4 и 5 блоки Запорожской АЭС. Кроме того, россияне намерены собрать 3 энергоблок, который находится в состоянии ремонта.

"На сегодня на Запорожской АЭС, в соответствии с условиями лицензии, все без исключения 6 энергоблоков должны находиться в холодном состоянии. Вместо этого в нарушение условий лицензии Госатомрегулирования оккупанты перевели энергоблоки №4 и 5 в горячее состояние, то есть разогрели их до номинальных параметров. Кроме того, оккупанты намерены собрать энергоблок № 3 Запорожской АЭС, который сейчас разобран и находится в ремонте. Это очень опасно", – подчеркнул в эфире телемарафона и. о. председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков.

Во-первых, сборка реактора энергоблока №3 противоречит условиям лицензии безопасной эксплуатации энергоблока. Ею предусмотрено, что энергоблок № 3 для ремонта должен быть в холодном состоянии.

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"У нас отсутствует информация по соблюдению условий безопасной эксплуатации в остановленном состоянии энергоблока номер 3. Напомню, что энергоблок №3, как и все остальные блоки, загружен облученным ядерным топливом, и должны выполняться соответствующие регламентные испытания и проверки системы, оборудования, которые должны обеспечиваться в работоспособном состоянии и даже в состоянии холодной остановки. Мы имеем ряд нарушений нормативных документов по ядерной и радиационной безопасности. (...) Не произведен в должном объеме средний ремонт реакторной установки, не выполнено соответствующее техническое обслуживание и ремонт, испытания, проверки оборудования, трубопроводов, а также соответствующая подготовка персонала: проверка знаний и поддержка квалификаций персонала", – добавил он.

Кроме того, нет информации о проведении определенных работ, которые должны проводиться в установленном порядке. На площадке отсутствует достаточное количество квалифицированного персонала, который способен качественно выполнить как сборку реактора, так и провести контроль качества этой сборки.

"По нашей информации, оккупанты нанимают на работу, в связи с недостаточным количеством квалифицированного персонала, из коллаборантов местных, а также работников атомных станций России, которые не имеют соответствующей квалификации, у которых отсутствуют знания, опыт, специализация и навыки. Нет соответствующего количества и надлежащего качества уплотняющих материалов. Без исключения, все что делают оккупанты на ЗАЭС, безответственно и непредсказуемо", – уточнил Кориков.

Он добавил, что сборка реактора №3 опасна также и тем, что уменьшается время до возможного перевода реактора установки в критическое состояние и далее на мощность. Это актуализирует риски радиационной аварии с выбросом радиации за пределы промышленной площадки ЗАЭС. Это затронет значительную территорию Украины и государства, которые граничат с нашей страной, в зависимости от направления ветра.

Сейчас, по его словам, система радиационного мониторинга на промышленной площадке ЗАЭС фактически неработоспособна. Узнать вовремя о радиационном инциденте, принять контрмеры и отреагировать сложно.

Ситуация на ЗАЭС: последние новости

Запорожская АЭС, которая находится во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области, с начала полномасштабного вторжения контролируется российскими захватчиками. Через несколько месяцев после начала большой войны туда также приехали наблюдатели МАГАТЭ.

21 октября министр энергетики Герман Галущенко отметил, что ситуация на оккупированной ЗАЭС ухудшается с каждым днем. Там происходит процесс деградации оборудования, что несет определенные риски. Кроме того, персонал станции находится под постоянным психологическим давлением.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов раскрыл, какой теракт россияне готовили на ЗАЭС. Он заявил, что оккупанты стремились "осуществить контролируемый выброс радиации". По словам Буданова, кризисный момент удалось пройти, однако угроза на оккупированной Запорожской АЭС все еще сохраняется.

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