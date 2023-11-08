На Запорожской АЭС, несмотря на давление, осталось 812 работников, которые еще не оформили договоры на сотрудничество с "Росатомом".

Правозащитники рассказали, как захватчики давят на работников оккупированной Запорожской АЭС, угрожают депортацией и заставляют получать паспорта РФ.

Об этом во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" сообщила, адвокат, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова.

По ее словам, сейчас на Запорожской АЭС, которую захватили россияне, Российская Федерация оказывает давление на работников. В частности, украинцев заставляют получать российские паспорта и подписывать договор о сотрудничестве с государственной российской корпорацией "Росатом".

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"На Запорожской АЭС на сегодня, несмотря на давление, осталось 812 работников, которые еще не оформили договоры на сотрудничество с "Росатомом", но 2600 работников уже подписали... Однако оккупационные власти сейчас увеличивают давление на украинских работников АЭС и угрожают им. В частности, если они до 1 января 2024 года не получают паспорта РФ и не заключат соответствующие договоры с "Росатомом", то их в дальнейшем не будут допускать к станции и даже депортируют", - подчеркнула адвокат.

Также она рассказала, что происходит в оккупированном РФ Бердянском морском порту, через который захватчики вывозят имущество, похищенное на временно оккупированных территориях юга Украины. По данным Ястребовой, за последнее время оккупанты значительно увеличили количество вывоза зерна через этот порт и планируют вывозить 150 тыс. тонн зерновых ежемесячно.

"К примеру. В октябре захваченный порт Бердянска принял девять судов - это на три судна больше чем месяц назад. И общее количество обработанного груза Бердянским портом составляет 26 700 тонн зерновых, что на 6 тыс. тонн больше сентябрьских показателей этого года. Кроме того, оккупанты продолжают разворовывать и сам порт", - говорит Ястребова.

Она уточнила, что оккупационные власти издали распоряжение передать в собственность Российской Федерации 29 объектов недвижимого имущества порта, восемь единиц флота и навигационное оборудование.

Что сейчас творится на Запорожской АЭС

Напомним, Запорожская АЭС находится во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области, и с начала полномасштабного вторжения контролируется РФ. В октябре 2023 года министр энергетики Герман Галущенко отметил, что ситуация на ЗАЭС ежедневно ухудшается. В частности, происходит процесс деградации оборудования, что несет определенные риски, а персонал станции находится под постоянным психологическим давлением. Впоследствии стало известно, что российские захватчики перевели в горячее состояние 4 и 5 блоки АЭС и намерены собрать 3 энергоблок, который находится в состоянии ремонта.

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