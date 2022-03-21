На свободном юге Украины солнце не светит случайным "туристам" на танках

Рабы, которых прислала Россия никогда не видели столько свободных людей на площадях и улицах.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

По его словам, оккупанты "никогда не видели тысяч людей, которые не имеют страха перед ними, перед рабами с оружием в руках. Рабы воспринимают волю как дикость, как опасность. У них испуг. Испуг, который пропагандисты умеют перековать на ненависть. А дальше - выстрелы в мирных свободных людей".

Он обращается к украинским городам и храбрым жителям этих городов. "К свободному югу Украины, где солнце светит только желанным гостям, а не случайным "туристам" на танках. До Бердянска, Каховки, Энергодара, до Мелитополя и, конечно, Херсона" - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что в Херсоне в свободных людей стреляли рабы пропаганды, которая "подменяет их сознание", которые привыкли паковать в автозаки всех, даже бабушку с чистым белым плакатом. И даже девушку с листом А4, на котором написано лишь одно слово – "мир".

"Херсон, держись! Мы не забудем никогда эти кадры. Кадры из вашего города. На вашей площади и улицах мы были все с вами вместе. 40 миллионов украинцев нашего государства" - подчеркнул президент Украины. При этом добавил, что на каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев просто за сине-желтый цвет, ждет черная полоса.

"И то же самое ждет белых от испуга российских военных, которых сегодня прогнали в Энергодаре. Мирные украинцы прогнали голыми руками" - подчеркнул Зеленский.

Он отмечает, что черная полоса будет у оккупантов в Бердянске, Мелитополе и Каховке, везде, где оккупанты захватывают наших людей. "Тех, как они думают, кто организует сопротивление. Но у нас - не Россия. Запомните. И сопротивление здесь не надо организовывать. Сопротивление для украинцев - это свойство души. И я очень хочу, чтобы у вас, все наши украинцы на юге, никогда не промелькнула даже на мгновение мысль, будто Украина о вас не помнит " - отмечает Зеленский

Президент подчеркнул, что Киев мужественно и величественно стоит над Днепром и Харьков, который оккупанты бьют, а он никак не подчиняется, Чернигов, который со времен Орды не знал такого зверства, которое переживает теперь от российских военных.

"Мариуполь! Трудолюбивый и честный город! Мариуполь. Которое оккупанты просто уничтожают. Разрушают в пепел. Но который переживет их всех. Ничтожных рабов, не умеющих заботиться о собственной стране. О собственных людях. А еще и идут в чужую" - подчеркнул Зеленский.

Зеленский вспомнил все города, где люди героически борются с оккупантами.

Напомним, ранее Зеленский высказался об ультиматумах Кремля в адрес Украины.

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