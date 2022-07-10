Врач признался, что не отвечает гражданам страны-агрессора.

Известный украинский врач и блогер Евгений Комаровский признался, что до сих пор получает письма от россиян и беларусов.

Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.

"Есть очень показательные письма из России, из Беларуси... Есть люди, которые действительно пытаются анализировать ситуацию, включают мозги, претендуют на звание "хороших русских", рассказывают о своих моральных страданиях и переживаниях", - говорит Комаровский.

По его словам, "хорошими русскими" они хотят быть, чтобы отвергнуть от себя ощущение сопричастности к убийствам украинцев.

"Ты - житель страны, которое осуществляет конкретное убийство, при этом твой вождь, прекрасно зная, что вы убили только детей полтысячи, на голубом глазу говорит: "Мы еще не начинали", - пояснил он.

Комаровский отмечает, что по письмам россиян можно защищать диссертацию по психологии.

"Россияне, как мне кажется, не на фоне убийств в Украине, только сейчас начали осознавать всю глубину пропасти, в которую пришла страна. Причем глубина пропасти России на порядок больше, чем все, что происходит у нас. Это еще страшнее, когда человек, находясь в толпе, окруженный тысячами людей, не может найти, с кем поговорить. В Украине вы можете иметь кучу противоречий, но вы всегда найдете того, кто за вас", - рассказал он, добавив, что на письма россиян не отвечает.

Ранее Комаровский рассказал о состоянии здоровья президента страны-агрессора Путина и назвал его возможный диагноз.