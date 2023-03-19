Российские захватчики продолжают свозить на временно оккупированные территории Украины свой персонал. Враг планирует привезти на захваченные территории новую партию врачей и педагогов.
"Так, оккупанты планируют завезти новую партию врачей в захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о 250 гастролерах, из которых 125 врачей и 125 медсестер. Также враг планирует завезти новую партию педагогов на Херсонщину, где местные гауляйтеры пожаловались на дефицит", – сообщили в Центре национального сопротивления.
Отмечается, что это хорошо демонстрирует уровень "поддержки" оккупантов со стороны местного населения. В регионе стало меньше больниц и школ после выезда большинства населения, однако персонала, согласившегося на сотрудничество с врагом, все равно не хватает.
Ситуация на оккупированных территориях Украины
На временно оккупированной части Запорожской области российские оккупанты захватили школу и используют ее как полевой госпиталь. Как отметили в Генштабе ВСУ, так оккупанты пытаются сократить срок возвращения раненых военных в строй.
Кроме того, россияне продолжают мародерить на захваченных территориях. Так, на Херсонщине враг крадет у гражданских жителей прицепы, скутеры, лодки и машины.
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