Россияне не верят, что они смогут удержать регион.

Российские захватчики продолжают мародерить на временно оккупированной территории Херсонской области. В частности, ситуация обострилась в Скадовском районе.

Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты забирают у людей прицепы, скутеры, лодки и машины.

"Враг совершает рейды по селам и забирает имущество якобы на нужды армии. Однако в большинстве случаев авто затем перегоняется и продается в РФ. Также россияне во время рейдов ищут охотничье оружие и другие ценности, которые также "конфисковывают", - отметили в ЦНС.

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Такое поведение оккупантов, вероятно, свидетельствует, что россияне не верят в то, что они здесь навсегда и разграбляют регион по возможности.

Мародерство российских оккупантов в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, на временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты усиливают режимные мероприятия в некоторых населенных пунктах и вывозят награбленное в Крым.

Когда интервенты бежали из Херсона и области, они вывозили коммунальное имущество. Российские солдаты-мародеры уже забрали все медицинское оборудование из больниц временно оккупированных Каховки и Новой Каховки.

Как узнали СМИ, из Херсона они вывезли более 15 тысяч предметов искусства объектов исторического наследия.

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