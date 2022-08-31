Членам группы придется стоять в очереди и ждать момента, пока удастся попасть на временно оккупированную территорию Запорожской области.

Миссия МАГАТЭ, которая отправилась с инспекцией на Запорожскую АЭС, не получит специальных пропусков от российских оккупантов. Группе придется стоять в очереди, чтобы попасть на временно захваченные территории.

Соответствующая информация поступила от так называемого члена "главного совета" Запорожской области, коллаборанта Владимира Рогова. Его заявление процитировали росСМИ.

"Миссия МАГАТЭ будет стоять в очереди, чтобы попасть на освобожденную (захваченную россиянами — УНИАН) часть Запорожской области. Это вызвано тем, что спецпропуска им делать не будут", — заявил Рогов.

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Коллаборант сказал, что миссия "могла бы быстро и беспрепятственно попасть туда из России". То есть представителям МАГАТЭ не выдадут пропуска, так как они совершили официальный визит через Киев. Тем временем в оккупационной администрации Энергодара визит инспекционной группы ожидают утром 1 сентября. Об этом сообщили росСМИ со ссылкой на коллаборантов.

Напомним, 30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев. Она отправится проверять территорию Запорожской АЭС в связи с ее регулярными обстрелами со стороны оккупантов.

Сегодня группа выехала из столицы Украины на ЗАЭС. Члены миссии должны оценить ситуацию на объекте и помочь ее стабилизировать.

Рашисты пытаются повлиять на визит. Они обстреливают коридоры, которыми будут двигаться представители МАГАТЭ, и Энергодар — город-спутник атомной электростанции.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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