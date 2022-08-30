Подоляк отмечает, что это делается для того, чтобы "предложить проход через Крым/ОРДЛО".

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия Международного агентства по атомной энергии должна добраться до Запорожской атомной электростанции.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Все предсказуемо. Россия умышленно обстреливает коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться до ЗАЭС. Все, чтобы предложить проход через Крым/ОРДЛО", - отметил Подоляк. Відео дня:

Он подчеркнул, что позиция Украины остается здесь неизменной.

"Доступ только через подконтрольную территорию Украины. Демилитаризация АЭС. Немедленный отвод ru-войск. На станции - только ua-персонал", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Как сообщал УНИАН, 29 августа спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил подробности прибытия миссии Международного агентства по атомной энергии.

"По приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов", - заявил спикер.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как сообщил Николенко, делегация международных экспертов уже отправилась из Вены и 29 августа должна была прибыть в Киев. По его словам, ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни.

Миссия МАГАТЭ сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

"Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и ввоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности, провоцирует ядерный инцидент", - подчеркнул Николенко.

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