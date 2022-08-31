Россияне хотят создать "картинку", что якобы город Энергодар обстреливается с противоположного берега Днепра - со стороны Никополя.

Российские захватчики обстреливают Энергодар перед визитом миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил в Telegram.

"На противоположном берегу армия РФ обстреливает Энернодар", - отметил Евтушенко. Відео дня:

Он добавил, что таким образом оккупанты пытаются создать "соответствующую картину" для комиссии МАГАТЭ и "сформировать пул местных жителей, которые под камеры СМИ сообщат комиссии об обстрелах города со стороны нашего водохранилища".

"Ситуация с провокациями опасна тем, что в любой момент ордынцы могут вернуть свои гаубицы в нашу сторону", - добавил Евтушенко.

Как сообщал УНИАН, по просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами Запорожскую атомную электростанцию. В состав миссии вошли 14 международных экспертов. Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Сегодня делегация из Киева отправилась на Запорожскую АЭС.

Справка УНИАН. Российские захватчики захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор Россия отказалась от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

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