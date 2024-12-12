с 1 января 2025 года захватчики планируют лишать статуса проживания "лиц без гражданства".

С начала следующего года украинцы на временно оккупированных территориях, которые отказались от гражданства РФ, будут лишены права на проживание и ряда социальных прав.

Как сообщает Центр национального сопротивления, с 1 января 2025 года захватчики планируют лишать статуса проживания "лиц без гражданства".

"Этими "лицами" являются местные жители, которых враг делает "нелегальными мигрантами" в их же родных домах. После изменения статуса, украинцев ограничат в правах на медицину, работу и социальные льготы", - рассказали в ЦНС.

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По данным Сопротивления, оккупационные администрации уже начали информировать подконтрольные предприятия о необходимости принудительной паспортизации работников. В случае отказа таким людям угрожают увольнением.

"Центр национального сопротивления формирует списки всех причастных к принудительной паспортизации и отмечает, что за все преступления против украинского народа придется отвечать", - подытоживается в сообщении.

Паспортизация на оккупированной территории

Ранее ЦНС сообщал, что российское правительство приняло постановление о допустимой доли "иностранных работников" на предприятиях, которое предусматривает существенное ограничение рабочих мест с 2024 года. Таким образом жителей оккупированных регионов будут увольнять с работы, если они не получат российские паспорта.

В ноябре стало известно, что Россия с декабря будет считать недействительными "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Страна-агрессор хочет достичь максимальной паспортизации на временно оккупированных территориях Украины.

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