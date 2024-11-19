Кремль приказал своим подчиненным провести стопроцентную паспортизацию украинцев.

Россия со следующего месяца будет считать недействительными "паспорта" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Страна-агрессор хочет достичь максимальной паспортизации на временно оккупированных территориях Украины.

"С 1 декабря 2024 года паспорта псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР", которые оккупанты заставляли получать жителей временно оккупированного Донбасса еще с 2014 года, станут недействительными", - сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, агрессор осуществляет принудительную смену гражданства и паспортов. Кремль приказал своим подчиненным провести стопроцентную паспортизацию украинцев, чтобы все они получили российские документы.

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В связи с этим в так называемых "республиках" местные коллаборационисты активизировали процесс замены паспортов. Они аргументируют это тем, что с 1 января 2025 года жители оккупированных территорий Украины, которые не будут иметь паспорт РФ, потеряют любые права и возможности.

"Дошло до запугивания наиболее социально незащищенных слоев населения, которое оказалось в российской оккупации", - добавляет ЦНС.

Паспортизация на оккупированной территории

Ранее ЦНС сообщал, что российское правительство приняло постановление о допустимой доле "иностранных работников" на предприятиях, которое предусматривает существенное ограничение рабочих мест с 2024 года. Таким образом жителей оккупированных регионов будут увольнять с работы, если они не получат российские паспорта.

Весной стало известно, что украинцев без российского гражданства в оккупации начнут лишать даже жилья.

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