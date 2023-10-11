Также у людей в оккупации добавились проблемы с покупкой продуктов питания.

На временно оккупированной части Запорожской области продолжается похищение людей оккупантами и сейчас речь идет уже о тысячах человек.

Об этом заявил городской председатель Мелитополя Иван Федоров. "Самое главное преступление - это продолжение похищения наших людей. Ежедневно мы получаем известия от наших гражданских о том, что враг похищает наших людей. Уже речь идет о тысячах, которые из временно оккупированной Запорожской области похищены", - сказал Федоров.

Он отметил, что гуманитарная ситуация и ситуация с безопасностью как в Мелитополе, так и в целом на оккупированной части Запорожской области ухудшается. В частности, у людей в оккупации добавились проблемы с покупкой продуктов питания.

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"Гуманитарная ситуация продолжает усугубляться. На сегодня мы видим тенденцию, что к проблемам, которые ранее были с медицинской и социальной помощью, добавляются и такие, что жители, вынужденно остающиеся на временно оккупированной территории, которые работали, например, на коммунальных предприятиях, или в больницах – враг им задерживает и не выплачивает зарплаты. Это приводит к тому, что сегодня у наших жителей даже есть проблемы с тем, чтобы купить продукты питания. С другой стороны продукты питания существенно растут в цене", - подчеркнул Федоров.

По его информации, продукты подорожали минимум на 30-40%. Также выросло в цене топливо на заправочных станциях – сегодня дизельное топливо стоит более, чем 70 руб.

Федоров отметил, что враг продолжает увеличивать давление на этих жителей, увеличивая продолжительность коменданстского часа – теперь на временно оккупированных территориях она начинается в 19.00. Кроме того, продолжается принудительная паспортизация и для результата оккупанты оказывают различное давление на людей, ограничивая их во всех правах.

По словам мэра Мелитополя, российские захватчики продолжают похищать и вывозить с временно захваченных территорий все имущество, в том числе сельхозпродукцию, зерно.

"Сегодня покупать зерно у фермеров (на временно оккупированной территории – УНИАН) имеет право только одна закупочная рашиская государственная комапния. И именно она дает цену ниже себестоимости выращенного зерна", - добавил Федоров.

Он сообщил, что по результатам "выборов" в новых оккупационных "советах" 50% - это фейково избранные местные коллаборанты, а 50% - завезенные на временно оккупированные территории из разных регионов РФ лица.

"В основном в Мелитополь завозили из Алтая и Сибири. Также мы видели тенденцию, когда из Ростовской области привозили кандидатов, которые становились "депутатами". Но хорошо, что на сегодня все эти люди публично известны и они будут отвечать за свое предательство", - подчеркнул Федоров.

Он отметил, что движение сопротивления действует и поддерживает моральных дух местного населения.

Также Федоров поделился, что в его дом и в дом, в котором живут его родители, заселились оккупаны. "Враг захватил и дом моих родителей. Это и мой дом, в котором я вырос. Это произошло примерно 7-8 месяцев назад. Какие-то лица заехали в количестве от 3 до 5 человек. Что касается моего дома, то также заехали. Хотя с третьей попытки. Несколько раз приезжали какие-то "гастролеры", узнавали чей дом и отказывались заезжать. Но в последний раз заехали. И на сегодня вроде бы проживают. Это последняя информация, которой я владею", - сказал Федоров.

Ситуация на Мелитопольском направлении: новости

Согласно оперативным данным Геншатба, за сутки ВСУ продолжили наступательную операцию на Мелитопольском направлении, улучшили тактическое положение в районе западнее Работино Запорожской области.

В сентябре военный эксперт Александр Коваленко отмечал, что украинские военные могут дойти до Токмака в Запорожской области уже в ближайшие месяцы. После этого, по его словам, все зависит от поведения оккупантов, которые могут продемонстрировать "жест доброй воли" и сбежать из Токмака. В то же время он исключает вариант лобового штурма города украинскими войсками.

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