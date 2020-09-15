ГПСУ привлекла к работе резервы и взаимодействует с Нацполицией и Нацгвардией для контроля ситуации.

На границе Украины и Беларуси, в пункте пропуска "Новые Яриловичи", полторы тысячи хасидов пытаются попасть в Украину на празднование Рош ха-Шана, несмотря на запрет.

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Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко встретился с паломниками. Украинские пограничники уже усилили охрану.

Дайнеко призвал их уважать законы Украины и правила пересечения границы.

ГПСУ привлекла к работе резервы и взаимодействует с Нацполицией и Нацгвардией для контроля ситуации.

Справка УНИАН. Рош ха-Шана (иудейский Новый год) в этом году празднуют с вечера 18 сентября. Каждый год хасиды приезжают к могиле основателя течения хасидизма цадика Нахмана в Умань. Однако из-за эпидемии коронавируса правительство запретило въезд на территорию Украины иностранных граждан.

Какова ситуация с паломниками, которые приехали раньше и успели до закрытия границы

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Автор: Наталия Печиборщ