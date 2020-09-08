Евреи Украины получили еврейские настольные календари от Объединенной еврейской общины Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в ОЕОУ.

Объединенная еврейская община Украины отправила 17 тысяч календарей на 5781 год евреям Украины абсолютно бесплатно.

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При этом календари получили еврейские общины и организации из состава ОЕОУ, а также организации-партнеры.

Стоит отметить, что ОЕОУ также отправила календари по заявкам желающих (заявки от физических лиц, которые не являются членами общин из состава ОЕОУ, принимались до 6 сентября).

К слову, про то, что евреи Украины получат календари на 5781 год, ОЕОУ объявила 14 августа, а уже 21 августа была отправлена первая партия, в которую вошло 8 тыс. еврейских календарей.

Как сообщили в Объединенной еврейской общине Украины, раздача календарей в преддверии Рош а-Шана проходит уже второй год подряд. В 2019 году ОЕОУ бесплатно раздала 12 тыс. еврейских календарей.

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Автор: УНИАН