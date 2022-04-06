Кроме имя ребенка и контактов родных, обязательно стоит указывать группу крови, информацию о хронических заболеваниях и аллергических реакциях.

Уполномоченный президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук отметила, что родителям стоит заблаговременно подготовить для детей информационные бирки, чтобы в случае необходимости ребенок как можно быстрее нашел родных и получил медицинскую помощь.

Об этом она сказала в эфире информационного телемарафона.

"Да, однозначно, это страшная реальность, когда мы видим детей с надписями на спине, с их контактами родственников, родных, их именами, но иногда это действительно может изменить жизнь ребенка и в дальнейшем очень помочь соответствующим службам разыскать родных этого ребенка... Стоит позаботиться об этом заблаговременно, подготовить для ребенка бирки (информационные – УНИАН), на которых будет написана фамилия, имя и отчество ребенка, дата рождения, обязательно контактные телефоны родителей и, собственно, не только родителей, но и кого-то из других родственников, желательно из разных регионов Украины", сказала Герасимчук.

Также она акцентировала, что в информации о ребенке должна обязательно быть указаны группа крови, хронические заболевания и аллергические реакции.

"Также обязательно отметить хронические заболевания ребенка или аллергические реакции, если есть на медицинские препараты, и группу крови обязательно. Потому что, если мы говорим о детях, которые получили ранения, а на сегодня это 279 детей и, конечно, эта цифра не является окончательной, и, собственно, если бы эти дети попали в больницы без сопровождения взрослых, то такая информация очень помогла медикам быстро оказать детям медицинскую помощь", - сказала Уполномоченный президента по правам ребенка и реабилитации.

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