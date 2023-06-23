До полномасштабной войны он с женой и двумя детьми жили в этом доме.

В ночь на 22 июня в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв - он произошел в 16-этажном доме. Среди пострадавших в результате взрыва - семья Роберто Моралеса, известного спортивного комментатора, а ныне - бойца ВСУ.

Журналисты "Сніданку з 1+1" связались с женой Моралеса Оксаной. В телефонном разговоре женщина призналась: ночь была страшной, ведь их квартира расположена рядом с эпицентром взрыва.

Ей с детьми - Даниэлем и Марией - чудом удалось выжить, хоть не обошлось без травм. С прессой семья пока не общается, поэтому из больницы сразу поехала к друзьям, ведь их квартира выгорела дотла.

Роберто Моралес о потерянной в результате взрыва квартире в Киеве

Ранее известный украинский спортивный комментатор Роберто Моралес рассказал, что о потере жилья в результате взрыва в 16-этажке 22 июня узнал во время службы в Вооруженных силах Украины. "Малышко, 33. Мой дом, квартиры уже нет", - написал он и показал фото разрушенного жилья.

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