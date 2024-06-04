К проекту "Медицина рядом" привлечены 62 специалиста медицинской сферы.

Страна-агрессор коварно уничтожает медицинскую инфраструктуру на прифронтовых территориях Украины, по состоянию на май 2024 года повреждено 1740 медицинских учреждений, из которых 203 – разрушены полностью.

Благотворительным фондом Евгения Пивоварова с начала полномасштабного вторжения реализуется проект "Медицина рядом", направленный на медицинское обслуживание жителей прифронтовых громад Харьковщины.

Весомым шагом стало сотрудничество с международными партнерами – американскими Благотворительными организациями Direct Relief, Global Care Force, Украино-израильской Ассоциацией врачей-волонтеров FRIDA.

В результате сотрудничества с Благотворительным фондом Direct Relief 🇺🇸, 714 270 украинских пациентов получили гуманитарные медикаменты общей стоимостью более 367 млн грн, приобретено две машины скорой помощи, профинансировано гранты на сумму 11,3 млн грн, в рамках которых приобретено оборудование и медикаменты для поддержки нефрологической отрасли Украины.

Благотворительным фондом Евгения Пивоварова организовано 67 выездных медицинских миссий в прифронтовые населенные пункты Харьковщины, квалифицированную врачебную помощь получили 6 457 жителей, проведено 10 610 медицинских консультаций, передано 31 865 упаковок медикаментов на безвозмездной основе.

К проекту "Медицина рядом" привлечены 62 специалиста медицинской сферы, – врачи общей практики, хирурги, врачи по УЗИ, психологи, аллергологи, гинекологи, отоларингологи, кардиологи, эндокринологи, урологи, инфекционисты, гастроэнтерологи, офтальмологи, стоматологи, дерматологи, онкологи, травматологи и др.

Врачи-волонтеры и в дальнейшем продолжают осуществлять медицинские выездные приемы для улучшения жизни тех, кто в этом нуждается.