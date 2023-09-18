Законопроектом определяется порядок приобретения военнослужащими статуса участника боевых действий во время действия военного положения.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов станет электронным.

Речь идет о проекте закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения (№10062).

Текст проекта закона авторства около 100 депутатов обнародован на сайте парламента. Им предполагается установить, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов - это электронная информационно-коммуникационная система, тогда как сейчас указано, что она "автоматизирована".

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К основным задачам ведения реестра предлагается добавить идентификацию призывников, военнообязанных и резервистов, оформление, выдачу, обмен, пересылку, изъятие, возврат государству и признание недействительными документов воинского учета граждан Украины.

Также определяется, что оформление документов воинского учета граждан Украины осуществляется с использованием средств реестра.

В реестр заносятся и хранятся в базе данных сведения о персональных и служебных данных призывников, военнообязанных и резервистов; данных о необходимости в комплектовании личным составом Вооруженных сил Украины и других воинских формирований.

Для формирования базы данных реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба подают путем электронного взаимодействия Держателю реестра (Министерству обороны) персональные данные относительно всех граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет.

При этом, к перечню таких персональных данных также предлагается отнести, в частности номера средств связи и адреса электронной почты; информацию об административных правонарушениях, владение иностранными языками; сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием; сведения о документах, дающих право на въезд/выезд из Украины; сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, существует необходимость на уровне законов усовершенствовать процедуру информационного взаимодействия между государственными реестрами, а также ввести электронную процедуру приобретения военнослужащими статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Так, законопроектом предусматривается, в частности установление возможности подачи заявления в бумажной или электронной форме в соответствующие госорганы для приобретения статуса такого лица, а также определяется порядок приобретения военнослужащими статуса УБД во время действия военного положения.

Законопроектом, в частности предусматривается, что статус участника боевых действий приобретается автоматически после формирования извлечения вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кода, штрих-кода, цифрового кода).

Среди прочего, законопроектом также внедряется электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста: это программный интерфейс реестра, предназначенный для отображения сведений о призывнике, военнообязанном, резервисте, которые содержатся в реестре.

Е-реестр военнообязанных: что известно

Ранее сообщалось, что новоназначенный министр обороны Рустем Умеров планирует ввести в Украине электронный военный билет, цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий и запустить электронный реестр призывников.

Он, в частности заявил, что аббревиатура "ВЛК" в ее нынешнем виде должна уйти в прошлое, поэтому необходимо цифровизировать все процессы.

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