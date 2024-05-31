Девочка заметно изменилась внешне, стремится развиваться и учиться.

Дочь старейшей роженицы Украины Валентины Подвербной - Анна-Мария уже месяц живет в приемной семье.

Об этом рассказал заместитель председателя областного совета Дмитрий Блауш, который уже год поддерживает девочку после ее сообщения в соцсети о проблемах в семье.

"Уже месяц, как Аня в новой семье. Безусловно, хочется поблагодарить ее опекуна - женщину, которая взяла на себя большую ответственность продолжать воспитывать ребенка. Дарить тепло, ласку, любовь и все свое время, это дорогого стоит", - отметил он, однако не назвал фамилию женщины.

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Блауш привез девочке синтезатор, поскольку она хочет играть, развиваться и учиться новому.

Также заместитель председателя облсовета отметил важную роль в судьбе Анны всех представителей социальных служб и медучреждений, которые помогали ребенку. Прежде всего, работникам Центра социально-психологической реабилитации детей в с. Хмельница, где девочка провела длительное время и где с ней произошли значительные изменения на физическом и психологическом уровнях.

На фото, которое он обнародовал, Анна значительно повзрослела. В комментариях пользователи отмечают, что она изменилась к лучшему.

Что известно о скандале вокруг старейшей матери Украины и ее дочери

Валентина Подвербная родила Анну-Марию в 2011 году после искусственного оплодотворения. На тот момент женщине было 66 лет.

Весной 2023 года вокруг женщины разгорелся скандал - ее 12-летняя дочь пожаловалась на издевательства матери, избиения и буллинг.

Подвербная обвинения отвергла и завила, что ее дочь якобы кто-то убеждает публиковать сообщения с жалобами на нее.

Впоследствии исполком Черниговского горсовета принял решение забрать дочь у 78-летней матери. С тех пор она находилась в центре социально-психологической реабилитации под Черниговом.

В октябре 2023 года Новозаводской суд г. Чернигова решил отобрать дочь у старейшей матери страны без лишения ее родительских прав до достижения девочкой 14-летнего возраста - до 23 февраля 2025 года. Запрета на встречи с дочерью у Подвербной нет.

В мае стало известно, что Анна уже несколько недель проживает в новой семье в Чернигове. Временную опеку над ней взяла на себя давняя знакомая семьи Подвербных, 50-летняя соседка Елена.

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