Проект Виробник.ua, показывающий видео создания интересующих продуктов питания, сотрудничает со многими прозрачными компаниями.

В сотрудничестве с компанией "Волошкове поле" Виробник.ua совершил небольшую революцию: осветил не только процесс производства молочных продуктов бренда, но и фермы, где появляется молоко. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте НВ.

"Это был запрос от наших пользователей. Это полный цикл производства и исчерпывающая информация о продукте для украинцев, которые хотят точно знать, что они едят", — говорит вдохновитель проекта Виталий Ермак.

"Мы ежедневно поставляем свежее украинское молоко на полки магазинов и супермаркетов. Качество и безопасность продукции — основной критерий деятельности нашей компании", — говорит генеральный директор ТОВ "Молочная компания "Волошкове поле" Андрей Табалов.

По его словам, когда компания узнала, что проект Виробник.ua разделяет их ценности, решила присоединиться к этой важной инициативе и показать производство украинцам, чтобы развеять все мифы о производстве молочных продуктов и их составе.

"Верю, что придет время и благодаря проекту Виробник.ua все производители станут открытыми, а те, кто не захотят выходить из тени, просто исчезнут с магазинных полок. Надеюсь, что и на государственном уровне эта инициатива найдет поддержку", — сообщил Табалов.

Кроме того, почти с самого старта инициативы проектом заинтересовался международный гигант — компания "Данон". "Данон в Украине" показал сразу несколько своих продуктов украинцам, открыв им двери своих цехов.

"Открытость — базис доверия, а проект Виробник.ua помогает нам этот базис выстраивать. Ведь понятные, прозрачные условия производства, ответственность и информативность упаковки, постоянный диалог в социальных сетях, куда можно обратиться в любой момент, — это и есть забота о потребителе, которую мы ставим во главу угла всего, что делаем", — заявил Андрей Полуектов, маркетинг-директор компании "Данон в Украине".

Среди несъедобных продуктов, процесс производства которых показан на платформе Виробник.ua, например, производители упаковки для продуктов из алюминия.

"Мы понимаем, что производим упаковку, которая непосредственно соприкасается с продуктами питания. Мы уделяем много внимания безопасности, строго следим за соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. Потребитель может быть уверен, что упаковка "СтудиоПак" практически стерильна... Благодарим проект Виробник.uа за то, что показали наше производство миру и сделали этот процесс еще доступнее", — говорит Виктория Бурковская, директор компании "СтудиоПак".

Справка. Виробник.ua — это видеосервис национального уровня, показывающий, как производятся продукты питания. Команда проекта — профессиональные журналисты, эксперты в области защиты прав потребителей и активисты.

На продуктах присоединившихся к проекту производителей есть специальный QR-код. Просканировав его с помощью смартфона, можно посмотреть видео с производства этого продукта. Также видео производств продуктов можно смотреть на сайте Виробник.ua.

К проекту за год присоединились крупные, в том числе международные, бренды. А в социальных сетях проекта количество подписчиков измеряется десятками тысяч. Проект является членом Американской торговой палаты.

Автор: Григорий Бондарь