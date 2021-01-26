В Раде оценили возможность проведения референдума в ближайшее время.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что в ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Комментируя принятие сегодня парламентом закона о всеукраинском референдуме, спикер отметил: "В ближайшее время вряд ли можно будет провести референдум. Потому что он предвидел, фактически, возможность проведения референдума, начиная с 2022 года. И сегодня есть ограничения и по финансам, вы все понимаете, что мы находимся в режиме ковида, в режиме довольно серьезной экономии бюджетных средств".

Также Разумков напомнил о "тарифном кризисе" и отметил, что в настоящее время "каждая гривня должна быть на особом учете".

Отвечая на уточнение, о какой необходимой на референдум сумме идет речь, председатель Верховной Рады сказал: "Минфин говорит о том, что проведение референдума будет стоить бюджету Украины около 2 млрд грн. В законе предусматривалось, что эти средства должны ежегодно аккумулироваться, храниться в течение года и только 1 декабря куда-то перераспределяться... Парламент поддержал предложение этого не делать и в том случае, если будет необходимость референдума, выделять из резервного фонда средства на проведение референдума".

По словам Разумкова, кроме того, необходимо будет принять законы о местных референдумах и реколах. А первый референдум может состояться не ранее 2022 года.

Закон о всеукраинском референдуме: что предусматривает

Всеукраинский референдум не может проводиться одновременно с очередными и внеочередными общегосударственными выборами, очередными местными выборами.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:

утверждение закона о внесении изменений в разделы i, III, XIII Конституции Украины общегосударственного значения;

об изменении территории Украины;

об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями.

Не могут быть предметом всеукраинского референдума:

вопросы, противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколов к ней;

вопросы, отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;

вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

вопросы налогов, бюджета, амнистии;

вопросы, отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

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Автор: Татьяна Поляковская