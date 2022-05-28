Финансовые махинации осуществляли должностные лица предприятия, принадлежащего экс-депутату Госдумы РФ от провластной партии.

Разоблачена преступная схема вывода более 50 млн грн на счета подконтрольных РФ предприятий.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, открыто уголовное производство по фактам растраты имущества и служебного подлога (ч. 3 ст. 191 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Следствие установило, что с 2021 года должностные лица предприятия, которое принадлежит экс-депутату госдумы РФ от правящей партии, осуществляли финансовые махинации при закупке материалов производства. Они перечислили на счета обществ, находящихся на территории страны-агрессора, завышенную импортную стоимость товара на сумму свыше 52 млн грн.

Отмечается, что в результате проведенных обысков изъяты первичные документы финансово-хозяйственной деятельности по импортным операциям и сделкам с контрагентами внутреннего рынка Украины, финансовую отчетность и черновые записи.

Ранее Служба безопасности Украины помешала России обойти ранее введенные санкции по ремонту транспортных самолетов типа "Ан".

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