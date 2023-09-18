Мужчина также собирал разведданные о дислокации блокпостов Сил обороны и объектов Укрзализныци.

К 15 годам заключения осужден очередной коллаборант и российский информатор из Донетчины, который разведывал места базирования Сил обороны на территории региона и препятствовал их перемещению на передовую. Его задержали в Лимане во время стабилизационных мероприятий в начале июня этого года, сообщили в СБУ.

Речь идет о местном, которого российские оккупанты дистанционно привлекли к сотрудничеству. По указанию агрессора он пытался усложнить передвижение подразделений ВСУ во время боев за Лиман. Для этого мужчина разбросал саморезы на дорогах города, по которым двигались колонны автомобилей украинских защитников.

Кроме того, по данным следствия, злоумышленник собирал разведданные о дислокации блокпостов Сил обороны и объектов Укрзализныци. Эту информацию он передавал своему "связному" - наводчику танковой роты российской тактической группы "Купол", с которым ранее учился в школе, через запрещенную соцсеть "Одноклассники".

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"Суд признал приспешника агрессора виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и... назначил ему 15 лет тюремного заключения", - добавили в СБУ.

Суды над предателями в Украине - детали

В Украине будут судить пилота украинской авиакомпании, который сотрудничал с россиянами и оправдывал агрессию РФ. Речь идет о бывшем диспетчере оккупационной "Крымаэронавигации", которого правоохранители задержали на Киевщине в июле этого года. Он также причастен к незаконной переправке лиц из России на территорию оккупированного Крыма.

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