Это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных оккупантами на линии фронта.

Российские оккупационные войска совершили очередное военное преступление в Украине. На днях захватчики казнили 16 украинских военнопленных на Покровском направлении, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Отмечается, что днем 1 октября 2024 года в ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, на котором снято вероятный расстрел представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих. Военное преступление оккупанты совершили в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

"На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, которые подавали признаки жизни, добили в упор автоматной очередью", – говорится в сообщении.

Внимание! Видео содержит чувствительные кадры, 18+

В ОГПУ отметили, что такие действия являются циничным и грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как тяжкое международное преступление. По словам генпрокурора Андрея Костина, это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта.

"И это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных – не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства", – отметил он.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас проводятся мероприятия по проверке опубликованного материала. Начаты следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного преступления.

Видео с расстрелом украинских защитников прокомментировал и Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Это аж 16 солдат, которые, согласно Женевским конвенциям, должны были иметь защиту от стороны, которая берет в плен. Однако страна-изверг в очередной раз нарушила МГП и Женевские конвенции и с новыми масштабами прибегает к казням военнопленных", – подчеркнул он.

Он отметил, что сообщает письмами об очередном российском преступлении ООН и МККК. Лубинец добавил, что системность преступлений над украинскими военнопленными должна быть прекращена, а те, кто их совершал -–понести ответственность.

Казнь украинских военнопленных

К сожалению, это далеко не первый случай жесткого убийства украинских военнопленных российскими террористами. Враг продолжает совершать военные преступления на нашей земле.

В сентябре российские захватчики показательно убили украинского военнопленного мечом. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечал, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

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