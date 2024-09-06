Кадры зверского расстрела украинских защитников снял дрон, который фиксировал территорию с воздуха.

Журналисты CNN опубликовали видео очередноговоенного преступления российских оккупантов. На кадрах россияне цинично расстреливают украинских пленных.

Видео появилось на ресурсах издания в пятницу, 6 сентября. По данным журналистов, кадры сняты на Покровском направлении в конце августа. Россияне казнили трех пленных украинских защитников.

"Военные выходят и, шатаясь, становятся на середину запыленной колеи, затем на колени, положив руки на голову. Через несколько секунд на кадрах украинского беспилотника видно, что они лежат лицом вниз, неподвижные, а пыль поднимается рядом", - пишет издание. Видео дня

По словам украинского чиновника, который пожелал остаться анонимным для защиты идентичности подразделения, этот инцидент является "частью системы очевидных казней, которые, похоже, участились в этом году".

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что Украина расследует 28 таких инцидентов с начала войны, в которых в целом погибли 62 украинских военнослужащих.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сделал заявление на фоне публикации этого видео.

"Это военное преступление является частью продолжающихся грубых нарушений Россией международного гуманитарного права. Российское варварство является позором для человечества. Мы призываем все государства и международные организации решительно осудить систематические убийства и пытки Россией украинских военнопленных", - заявил Тихий.

Он призвал к консолидации всех усилий и выполнению положений Формулы мира президента Владимира Зеленского, которые требуют возвращения всех незаконно удерживаемых лиц.

Расстрел пленных

Как сообщал УНИАН, 3 сентября Офис генпрокурора сообщил, что на Торецком направлении российские захватчики расстреляли трех украинских военных, которые сдались в плен.

Это далеко не первое сообщение о казнях украинских защитников российскими захватчиками. Оккупанты сами публикуют в сети фото и видео, которые доказывают их жестокие преступления.

Весной прошлого года они опубликовали видео казни украинского военнопленного. После этого российская пропаганда начала активно оправдывать этот поступок.

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