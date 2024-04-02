В телеэфире покажут документальный фильм о диверсии на артскладах в Сватово, которая произошла 29 октября 2015 года. Лента построена на базе рассекреченных материалов расследования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Документальную ленту покажут 4 апреля в 18:30 на телеканале "Мы Украина плюс" и в эфире Телемарафона 6 апреля в 22:00 на телеканале "Мы - Украина".

Напомним, взрывы на артскладах в Сватово расследовали с 2015 до 2021 года. Причиной взрывов следствие назвало действия неизвестных диверсантов. Судили двух украинских командиров реактивных артиллерийских батарей. Их обвиняют в халатном отношении к военной службе, которое привело к гибели трех человек и причинению ущерба на сумму более 15 млн гривень.

В сентябре 2023 года стало известно, что СБУ и ГБР разоблачили командование и ключевых диверсантов "элитного" спецназа РФ, которые совершали резонансные диверсии в Украине и странах ЕС. Спецназовцы подотчетны начальнику генштаба России, но в отдельных случаях подчиняются непосредственно Владимиру Путину.

По данным украинского следствия, в 2015 году представители этой спецслужбы организовали подрыв объединенного склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в г. Сватово Луганской области.