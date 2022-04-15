Секретарь СНБО напомнил, что президент еще в июле 2019 года определил задачи по разработке Программы ракетно-реактивного вооружения на период до 2030-го.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, ракетная программа Украина не останавливалась ни дня.

"Наша ракетная программа не останавливалась ни дня. Потому что некоторые делают вид, что после 2019 года "все пропало", и это - абсолютная ложь. В связи с насущностью вопроса президент еще в начале июля 2019 года определил задачи по разработке Программы ракетно-реактивного вооружения на период до 2030 года. В рамках программы было завершено проведение исследовательских работ по ключевым проектам "Ольха" и "Нептун". Была увеличена дальность их применения - и "Ольхи" с "Нептунами" были приняты на вооружение. Была сформирована единая модель кооперации производителей этих проектов и развернуто создание дополнительных производственных мощностей", - рассказал секретарь СНБО на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в течение 2019 и 2020 годов ГККБ "Луч" на полигоне в Одесской области провело успешные ракетные испытания модернизированной реактивной системы "Ольха-М" с увеличенной дальностью поражения. А в апреле 2020 года на полигоне "Алибей" был испытан комплекс крылатых ракет наземного базирования "Нептун" - все надводные мишени были поражены.

В декабре 2021 года ГККБ "Луч" провело огневые испытания универсальной зенитной ракеты РК-10, которая должна размещаться на наземных, морских и воздушных платформах. А в августе 2021 года СНБО принял решение о развитии ракетного вооружения до 2031 года, и расходы на эту программу должны составить более 200 млрд грн.

Данилов также перечислил некоторые решения "по выполнению задачи создания надежного ракетного щита", отметив, что"за каждым военным успехом стоит большая и кропотливая работа".

Авария на крейсере "Москва": что известно

Как сообщал УНИАН, по информации украинского командования, двумя ракетами "Нептун" в Черном море был подбит российский крейсер "Москва", в результате чего загорелся.

Минобороны РФ отрицало повреждение корабля украинскими военными, а впоследствии заявило, что во время буксировки из-за повреждения корпуса судно затонуло.

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