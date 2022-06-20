Верховная Рада Украины одобрила антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы.
Как сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, соответствующее решение принято во время сегодняшнего заседания ВР.
"Парламент одобрил Антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы", - отметил он.
По словам Железняка, "за" проголосовали 310 народных депутатов.
Он уточнил, что в поддержку правки №511 о том, что в отсутствие руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры все его полномочия осуществляет заместитель САП, а не генпрокурор, не хватило четырех голосов.
Антикоррупционное бюро:
17 апреля 2022 года завершился семилетний срок полномочий директора НАБУ Артема Сытника.
В связи с прекращением полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, их временно будет исполнять его первый заместитель Гизо Углава.
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