Стратегию поддержали 310 народных депутатов.

Верховная Рада Украины одобрила антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы.

Как сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, соответствующее решение принято во время сегодняшнего заседания ВР.

"Парламент одобрил Антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы", - отметил он.

По словам Железняка, "за" проголосовали 310 народных депутатов.

Он уточнил, что в поддержку правки №511 о том, что в отсутствие руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры все его полномочия осуществляет заместитель САП, а не генпрокурор, не хватило четырех голосов.

Антикоррупционное бюро:

17 апреля 2022 года завершился семилетний срок полномочий директора НАБУ Артема Сытника.

В связи с прекращением полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, их временно будет исполнять его первый заместитель Гизо Углава.

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