Наблюдается рост отрасли рабочих специальностей строителей, но в топ они пока не вышли.

В мае в Украине на рынке труда наблюдалась большая конкуренция на получение работы и незначительное уменьшение заработной платы.

Об этом сообщил руководитель сайта по поиску работы Work.ua Артур Михно во время информационного телемарафона.

"Это разные специальности, которые касаются менеджеров по продажам, консультантов, менеджеров зала и менеджеров по работе с клиентами. Это, наверное, самое большое количество вакансий в этом сегменте", - сказал он.

Вместе с этим, по словам эксперта, в первую десятку входят: вакансии водителей, бухгалтеров, поваров, руководителей, кассиров и офис-менеджеров.

Кроме этого, Михно отметил, что наблюдается рост отрасли рабочих специальностей строителей, но в топ они пока не вышли.

"Возможно, это связано с тем, что все же строительные специальности, наверное, через интернет ищут несколько меньше, но мы видим рост в этом сегменте тоже", - рассказал он.

Также, Михно объяснил, что происходит с зарплатами. Они сейчас показывают незначительное изменение в сторону уменьшения, где-то в рамках 10%, с точки зрения вакансий и резюме.

К тому же, наблюдается чрезвычайная конкуренция на получение работы.

"Если например до войны одна вакансия набирала до 10 отзывов за неделю, то сейчас это может быть более 40 отзывов. То есть конкуренция для того, чтобы получить работу значительно возросла, и те, кто ищут работу, должны понимать, что отправить один, два, три отзыва на вакансию этого сейчас недостаточно. Нужно пересмотреть все, что есть, и стараться максимально откликаться и искать дальше. Вакансии есть, они открываются новые, закрываются очень быстро. То, что может сделать соискатель – это максимально активно на них откликаться", - добавил эксперт рынка труда.

Как сообщал УНИАН, количество вакансий в Украине на сегодня уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

15 мая стало известно, что спрос на работу выше предложения.

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