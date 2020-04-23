Украинцы полетели чартером в Финляндию собирать клубнику (видео)

Чартер был организован по просьбе тамошних фермеров. К сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины.

Клубника в Европе спеет, а собирать ее некому, поскольку обычно это делали сезонные работники из Восточной Европы. И вот сегодня - карантинное исключение, украинцы полетели спецрейсом в Финляндию, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВсемирный банк прогнозирует резкое падение денежных переводов от трудовых мигрантов

Это первый чартер, который финны организовали по просьбе тамошних фермеров. Полетело около двухсот украинцев. А вообще к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины.

Списки лиц и спецрейсы согласовывают с нашим Министерством иностранных дел. В Финляндии убеждены, что без этих рабочих их сельскому хозяйству не справиться с весенней посевной.

После прилета все работники обязаны пройти двухнедельный карантин. В докоронавирусные времена за год в Финляндию на заработки ездили около 15 тысяч украинцев.

Напомним, Венгрия предоставила для транзита заробитчанам из Украины 4 часа в сутки, попасть в Европу на работу, несмотря на карантин, все же можно. Местные сайты разъясняют гражданам о новшествах, введенных правительством Венгрии: рассказывают, при каких условиях можно поехать в Венгрию из Украины, и что для этого нужно.