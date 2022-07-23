Укрытия, оборудованные в образовательных учреждениях, могут приютить почти 1 млн человек, поделились в правительстве.

В Украине почти 3 тысячи учебных заведений имеют собственные укрытия.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, отвечая на вопрос ведущего, какие меры будут приняты, чтобы родители были уверены в безопасности своих детей во время обучения в школах и других образовательных учреждениях.

"Есть уже первые наработки: во всех регионах созданы и действуют соответствующие комиссии, в которые привлечены специалисты Министерства внутренних дел. Почти 3 тысячи учреждений образования имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты... Эти учреждения смогут приютить более 1 миллиона человек", - сказал он.

По его словам, еще почти столько же учреждений образования провели комиссионные обследования и организовали укрытия "в собственных сооружениях двойного назначения, в частности речь идет о простейших укрытиях".

Енин добавил, что работы очень много, поскольку укрытия необходимо обустроить в более чем 20 тыс. учебных учреждениях всех уровней и форм собственности.

Напомним, МОН рекомендовало руководителям учебных заведений с 1 сентября начать образовательный процесс в школах очно.

21 июля министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что школы очно начнут учебный процесс с 1 сентября только в случае наличия соответствующим образом оборудованных укрытий для пребывания там детей во время воздушных тревог.

Созданы комиссии, которые проверяют наличие и состояние укрытий в учебных заведениях.

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