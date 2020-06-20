"Привез с войны": в Донецкой области задержали пьяного мужчину, гулявшего с гранатой (фото)

Задержанному грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В городе Украинск Донецкой области задержали пьяного мужчину, который ходил по улице с гранатой РГД-5.

Читайте такжеВ Одессе мужчина получал посылки с оружием из зоны ООСОб этом сообщает полиция Донецкой области.

В полицию обратилась женщина с просьбой защитить ее от сожителя. Когда приехали правоохранители, мужчины дома уже не было. Он ушел из дома в состоянии алкогольного опьянения, прихватив с собой гранату РГД-5.

Уже через 20 минут правоохранители нашли мужчину. На вопрос, откуда у него взрывоопасный предмет, он сказал, что привез его с войны. Гранату изъяли и направили на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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