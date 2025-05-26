Эксперт отметил, что необходимо решить проблему с боеприпасами для систем Patriot.

Из-за масштабирования российских ракетно-дронных атак Украине нужно увеличивать количество мобильных огневых групп и боевые возможности ПВО. Об этом заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Киев 24".

Он отметил, что необходимо решить проблему с боеприпасами для систем Patriot, которые способны перехватывать и дроны, и российскую баллистику.

"Сейчас на дроны врага охотятся мобильные огневые группы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Работает наша авиация, в частности F-16 и французские Mirage и другие составляющие украинских сил обороны. Да, конечно, из-за масштабирования вражеских ракетно-дронных атак нам нужно больше ресурсов", - сказал Селезнев.

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Он подчеркнул, что увеличение наших боевых возможностей - это один из ключевых вопросов. По словам Селезнева, определенное время назад мы "выхолостили" определенные возможности нашей ПВО, отправляя на фронт часть мобильных огневых групп.

"Думаю, что сейчас время возвращать то же количество мобильных огневых групп. Потому что из-за роста количества вражеских дронов мы имеем немало проблем. Даже если 5% вражеских дронов прилетает на определенные объекты на территории нашей страны, они несут смерть и разрушения. А значит нам надо усиливать эту компоненту", - сказал он.

Селезнев обратил внимание, что враг в дальнейшем совершенствует удары дронами, модернизируя не только сами БПЛА, но и пытаясь их задействовать как рой, чтобы нанести еще большие поражения. Над этим вызовом нам надо работать.

Он отметил, что украинские силы наносят в частности удары по производствам дронов в РФ, это имеет свои результаты. Но надо увеличивать наши меры по противодействию и тем "Шахедам", которые уже запускаются.

"И не только за счет увеличения количества, численности тех же мобильных огневых групп, но и за счет увеличения ресурсных элементов, которые бы позволяли нашим мобильным огневым группам быть более эффективными. Это переносные ЗРК и другие составляющие, которые мы в свое время получили от наших европейских партнеров вроде зенитных установок типа "Гепард". Конечно, такое технологическое смертоносное оружие нам нужно. И здесь есть над чем работать украинской дипломатии", - сказал Селезнев.

Он добавил, что с помощью современного оружия систем противовоздушной, противоракетной обороны нам вполне по силам будет эффективно противодействовать массированным воздушным атакам врага.

И Украине, по его словам, надо работать над решением вопроса по обеспечению снарядами западной техники, в частности ЗРК Patriot, которые перехватят российские дроны и баллистические ракеты.

"Где-то пару недель назад мы получили 100 ракет к комплексу Patriot. Но мы понимаем, что этих ракет нам мало. Потому что украинская разведка сообщает, что у врага наготове не менее 500 баллистических ракет. К тому же есть другие средства воздушного поражения. А значит нам нужны ресурсы. Огромное количество ресурсов. Как быстро мы сможем это получить, конечно вопрос достаточно дискуссионный, учитывая странную позицию американского лидера. Но в любом случае это не повод опускать руки. Надо искать варианты, пути, возможности, определенные коллаборации по изготовлению этого мощного оружия, которое уничтожает вражеские дроны и вражеские ракеты. Иначе нам будет крайне трудно", - отметил Селезнев.

Какие масштабы выпуска "Шахедов" в России

Как сообщал УНИАН, Россия за год в 8 раз расширила производство ударных дронов, но и эти объемы не позволяют врагу применять ежедневно против Украины по 300 единиц, рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце. Однако, заметил он, в отличие от ракетного производства, выпуск дронов россияне могут и продолжают наращивать.

А для того, чтобы на ежедневной основе обеспечить запуск более 300 беспилотников, по его словам, врагу необходимо выйти на объем производства не менее 150-170 тыс. единиц. То есть речь идет о существенно большем количестве беспилотников, отметил эксперт.

Сейчас же, масштаб атаки беспилотниками может оставаться таким же большим, но для ее подготовки врагу будет необходимо определенное время, как правило от 3 дней и более, подчеркнул Долинце.

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