Украинские военные удачно били по захваченному РФ полуострову, отметили в Офисе президента.

Украинские военные били по одному из военных объектов российских оккупантов в захваченном РФ Крыму.

Вооруженные силы Украины удачно били по военному объекту противника и еще будут бить, рассказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью основателю издания "Гордон" - украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Собеседник добавил, что нужно различать территорию России и земли, которые российские власти считают российской территорией, но она украинская - "типа Крыма".

"…По Крыму били, могу сразу сказать. И били удачно. По одному из военных объектов. И еще будем бить. Чего уж там стесняться, когда дело до этого дойдет? До освобождения Крыма и так далее", - заявил он.

Напомним, Россия в 2014 году захватила украинский Крым. Рано утром 24 февраля 2022 года войска РФ осуществили полномасштабное вторжение в Украину. Противник сначала бомбил военные объекты, а позже атаковал и жилье мирных жителей.

По сведениям украинской стороны, только в одном Мариуполе Донецкой области погибли более 20 тысяч человек.

ВСУ давали врагу достойный отпор. В Генштабе украинской армии сообщили, что по состоянию на 22 июня на нашей территории уже уничтожены около 34 230 противников.

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